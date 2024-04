VfL Osnabrück empfängt SpVgg Greuther Fürth

Der VfL Osnabrück empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke. SPORT 1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Am heutigen Sonntag trifft der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden.

Fürth hat in seinen letzten drei Auswärtsspielen gegen Osnabrück keine Niederlage hinnehmen müssen und konnte dabei stets ohne Gegentor bleiben. Das letzte Mal, dass das Kleeblatt in Osnabrück ein Gegentor kassierte, liegt bereits 15 Jahre zurück. In der Hinrunde dieser Saison konnte Fürth zu Hause mit einem klaren 4:0-Sieg überzeugen und hat nun die Chance, zum zweiten Mal in der 2. Bundesliga beide Saisonduelle gegen den VfL zu gewinnen.Osnabrück konnte drei seiner letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen, nachdem in den ersten 22 Saisonspielen nur ein Sieg gelungen wa

Vfl Osnabrück Spvgg Greuther Fürth 2. Bundesliga Fußball Spiel Livestream Liveticker

