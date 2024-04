Vegane Ernährung führt zu besserer Herzgesundheit und langsamerem Alterungsprozess

Forschende der Universität Stanford untersuchen in einer neuen Studie die Auswirkungen einer veganen Ernährungsweise. Während einer Gruppe eine rein vegane Ernährung zugewiesen wird, erhält die andere mindestens eine Portion Fisch, Fleisch oder Huhn pro Tag. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Eine neue Studie legt nahe, dass vegane Ernährung zu einer besseren Herzgesundheit, Darmflora und einem langsameren Alterungsprozess führen kann. Die Forschenden der Universität Stanford untersuchten eineiige Zwillingspaare, die sich einem achtwöchigen Diätexperiment unterzogen.Einem Mitglied jedes Zwillingspaars wurde nach dem Zufallsprinzip eine vegane Ernährung zugewiesen, bei der ausschließlich pflanzliche Lebensmittel verzehrt wurden.

Innerhalb der ersten vier Wochen konnte das Team unter der Leitung von Professor Christopher Gardner, Ernährungsforscher am Stanford Prevention Research Center, die größten Verbesserungen feststellen. Die veganen Studienteilnehmer*innen hatten deutlich niedrigere Cholesterinwerte, einen 20 Prozent niedrigeren Insulinspiegel und verloren circa zwei Kilogramm Körpergewicht mehr, als ihre fleischessenden Geschwister.

Doch der Ernährungswissenschaftler möchte niemanden zum Veganismus bekehren. „Viel wichtiger als eine strenge vegane Ernährungsweise ist es, mehr pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung einzubauen“, so Gardner. Er selbst sagt, er sei seit vier Jahrzehnten „größtenteils vegan“. Von den Zwillingen, die auf tierische Produkte verzichteten, haben 21 das Experiment erfolgreich abgeschlossen. Doch auch sie wollen nicht alle bei der veganen Ernährung bleiben.

Quelle: „Cardiometabolic Effects of Omnivorous vs Vegan Diets in Identical Twins. A Randomized Clinical Trial“ , Stanford MedicineWelche Lebensmittel beugen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse vor? Wir haben Ernährungstipps zusammengetragen, mit denen Sie die Funktion Ihrer Bauchspeicheldrüse unterstützen und das Risiko für Diabetes und Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren.Die Abnehmspritze Ozempic ist vielen Menschen mittlerweile ein Begriff.

Vegane Ernährung Herzgesundheit Darmflora Alterungsprozess Studie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vegane Ernährung bei Kindern: Welche Auswirkungen gibt es?Rein pflanzliche Ernährung liegt im Trend. Doch welche Auswirkungen hat vegane Ernährung eigentlich auf Kinder und Jugendliche? Ein internationales Forschungsteam hat sich der Frage angenommen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Vitaminmangel durch vegane Ernährung bei Schwangerschaft? Forscher warnenEine neue Studie zeigt: Schwangere Frauen in reichen Ländern erhalten nicht die ausreichende Menge an Nährstoffen, die das Kind im Bauch benötigt. Besonders vegane Ernährung scheint ein Problem zu sein.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Herzgesundheit: So läuft ihr Motor richtig rundUnser Herz ist unser wichtigstes Organ. Der Motor, der uns am Leben hält. Damit es rund läuft, braucht es Pflege und Schutz. BILD sagt, wi’es geht.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Herzgesundheit: So läuft ihr Motor richtig rundUnser Herz ist unser wichtigstes Organ. Der Motor, der uns am Leben hält. Damit es rund läuft, braucht es Pflege und Schutz. BILD sagt, wi’es geht.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Alterungsprozess: Forscher enthüllt neun verjüngende RoutinenIn unserer Suche nach Ernährung gegen das Altern, haben wir 10 Lebensmittel identifiziert, die besser vermieden werden sollten. Kaffee, Butter, Süßigkeiten, Milchprodukte, Alkohol, verarbeitete Wurstwaren, Pommes, Softdrinks, Salz und hoch verarbeitete Lebensmittel können den Alterungsprozess beschleunigen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Alterungsprozess: Forscher enthüllt neun verjüngende RoutinenIn unserer Suche nach Ernährung gegen das Altern, haben wir 10 Lebensmittel identifiziert, die besser vermieden werden sollten. Kaffee, Butter, Süßigkeiten, Milchprodukte, Alkohol, verarbeitete Wurstwaren, Pommes, Softdrinks, Salz und hoch verarbeitete Lebensmittel können den Alterungsprozess beschleunigen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »