USA/Asien: Joe Biden mahnt Israel zur Vorsicht nach Angriff des Iran

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:US-Präsident Joe Biden mahnt Israel zur Vorsicht bei der Reaktion auf den Angriff des Iran. Zudem drängt er die Verbündeten der USA zu einer gemeinsamen diplomatischen Front, um eine weitere Zuspitzung des Konfliktes zu verhindern. Offizielle in den USA und anderen westlichen Staaten gehen davon aus, dass Israel schnell auf die iranischen Angriff e reagieren wird - möglicherweise bereits am Montag.

Biden berief am Sonntag die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigen Industrieländer ein. Die Gruppe erklärte, neue Sanktionen gegen den Iran zu erwägen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff Irans als schwere Eskalation und forderte einen sofortigen Waffenstillstand.

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.187,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.250,50 +0,4% Nikkei-225 39.192,56 -0,8% Hang-Seng-Index 16.609,80 -0,7% Kospi 2.667,16 -0,5% Shanghai-Composite 3.056,72 +1,2% S&P/ASX 200 7.756,90 -0,4% FINANZMÄRKTE Uneinheitlich - Die Eskalation im Nahen Osten nach dem erstmaligen direkten Angriff Israels durch Iran sorgt für Nervosität und fallende Kurse. Dabei fallen die Abgaben insgesamt aber eher moderat aus.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.983,24 -1,2% -475,84 +0,8% S&P-500 5.123,41 -1,5% -75,65 +7,4% Nasdaq-Comp. 16.175,09 -1,6% -267,10 +7,8% Nasdaq-100 18.003,49 -1,7% -304,50 +7,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE 926 Mio 853 Mio Gewinner 449 1.415 Verlierer 2.388 1.379 unverändert 49 107 Schwach - Die geopolitischen Spannungen, insbesondere die Sorge vor einem direkten Eingreifens des Iran in den Israel-Hamas-Konflikt, sorgten für Verkäufe.

