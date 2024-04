Untersuchungen zu toten Wölfen in Verl und Bünde

Die Untersuchungen an den zwei toten Tiere n aus Verl im Kreis Gütersloh und Bünde im Kreis Herford hatte das Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Die Unfälle waren im Februar und März passiert. In beiden Fällen kamen männliche Tiere ums Leben . Von welchen Rudeln die Wölfe stammten, steht aber noch nicht fest.Das bei Bünde gestorbene Tier soll über eine Landstraße gelaufen sein. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte es in den frühen Morgenstunden angefahren.

" Laut Polizei war ein Wolfsberater des Landesumweltamtes bereits wenige Stunden nach dem Unfall vor Ort, um den Kadaver sicherzustellen. Dieser wurde dann zur Untersuchung ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin transportiert.Die Experten hoffen auf interessante Informartionen. Zum Beispiel wie alt oder gesund die Tiere vor den Unfällen waren und wo sie herkamen. Einige Details fehlen aktuell aber noch.-Lippe beheimatet gewesen sei

