Unterfranken: Anker-Zentrum für Geflüchtete überfüllt

Immer mehr geflüchtete Menschen kommen nach Unterfranken – und brauchen ein Dach über dem Kopf. Die Lage ist "dramatisch", heißt es von vielen Kommunen. Sogar Sporthallen sollen nun wieder zu Unterkünfte n werden. Auf engem Raum und mit wenig Privatsphäre müssen die Menschen dort vorübergehend leben. Anker-Zentrum für Geflüchtete platzt aus allen Nähten In der zentralen Anker-Einrichtung in Geldersheim bei Schweinfurt sind laut Regierung von Unterfranken aktuell etwa 2.

000 Menschen untergebracht, Tendenz steigend. Ausgelegt ist sie eigentlich für 1.500 Menschen. Anker-Zentren sind Erstaufnahme-Einrichtungen für geflüchtete Menschen in Bayern, in denen verschiedene Stellen zusammenarbeiten, um Asylverfahren zu beschleunigen und Abschiebungen durchzuführen. Von Geldersheim aus werden die Menschen dann auf ganz Unterfranken verteilt und in den Kommunen untergebracht – entweder in Gemeinschafts unterkünfte n oder dezentral in Wohnunge





