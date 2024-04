UN-Generalsekretär ruft zur Deeskalation nach dem Angriff des Irans auf Israel auf

Nach dem Angriff des Iran s auf Israel ruft UN-Generalsekretär Guterres eindringlich zur Deeskalation auf. Derweil geht das Tauziehen um die Geiseln in Gaza weiter. Die Ereignisse der Nacht im Überblick.

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industriestaaten verurteilten den iranischen Großangriff aufs Schärfste und bekräftigten ihre volle Unterstützung für Israels Sicherheit.

Iran, Westjordanland, Gaza und Gerüchte über Netanjahus Flucht: Vier Fragen zu den NebenkriegsschauplätzenDer israelische Armeesprecher Daniel Hagari bezeichnete den Drohnen- und Raketenangriff auf Israel indes als beispiellosen Angriff, der auf eine ebenso beispiellose Verteidigung gestoßen sei. Israel hatte dabei Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens.

