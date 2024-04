Twitch-Streamer Jyxnz kauft Luxus-Auto nach Erfolg in Rainbow Six Siege

Erfolgreiche Streamer von Shootern verdienen auf Twitch einen Haufen Geld. Der Fortnite-Star Clix kaufte sich mit 18 einen Lamborghini. Sein Freund Stable Ronaldo gönnte sich mit 21 einen Porsche 991 GT3. Aber größer ist Twitch - Streamer Jyxnz , der fürDabei ist Jynxzi zwar mit einem Shooter erfolgreich, der Top- Gaming -Kategorie auf Twitch , aber mit einem ungewöhnlichen: Sein Ding ist der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege .

Twitch-Streamer Asmongold ätzt: „Hört auf, um 3 Uhr morgens Streams zu schauen, wenn ihr kein Geld habt!“18-jähriger Fortnite-Streamer kauft sich einen Lamborghini für 193.000 € – Als er damit angeben will, geht alles schiefDer Streamer hat einen 2022er-Porsche 911 Carrera gekauft. Den gibt es neu ab 122.500 € bei Porsche.

Und dann setzt so langsam doch die Freude ein: “Ich liebe dich auch”; sagt der Vater und nimmt ihn in den Arm.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererFür viele in den USA ist es ein Traum, die Eltern “in Rente” zu schicken und ihnen ein sorgloses Leben im Alter zu ermöglichen.

