Tour-de-France-Direktor unterstützt Einführung von Gelben und Roten Karten im Radsport

In der Debatte um mehr Sicherheit im Radsport hat Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme den Vorschlag zur Einführung von Gelben und Roten Karten begrüßt. «Das System der Gelben und Roten Karten ist da und die Radsport welt ist darauf vorbereitet», sagte der Franzose der belgischen Zeitung «Het Nieuwsblad» nach den schweren Stürzen von Top-Stars in den vergangenen Wochen.

«Neue Talente, die gerade erst in den Radsport einsteigen, werden immer jünger, aber ihnen fehlt die jahrelange Erfahrung im Peloton und die Gewohnheit, die Regeln zu respektieren», sagte Prudhomme weiter. Auch der Weltverband UCI behält sich die Einführung eines Systems mit Gelben und Roten Karten vor. «50 Prozent der Stürze sind auf das Verhalten der Fahrer zurückzuführen», sagte UCI-Präsident David Lappartient dem Portal «Cyclingnews». «Ich will nicht sagen, dass sie alle schuld sind. Es kann auch nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit sei

