Toni Kroos: Die Spiele gegen Frankreich und Holland haben die Stimmung im Land verbessert

DFB-Rückkehrer Toni Kroos ordnet die beiden Nationalmannschaftsspiele gegen Frankreich und Holland noch mal ein - und bezeichnet die schlechte Atmosphäre davor als durchaus gerechtfertigt. Die Duelle mit Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) waren für Kroos aber nun ausschlaggebend, um das Land in EM-Laune zu bekommen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drei Dinge, die bei Frankreich gegen Deutschland auffielen: Der Kroos-Effekt befreit die Nagelsmann-ElfDer Kaderumbruch ist gelungen, der Start ins EM-Jahr geglückt. Die deutsche Nationalmannschaft hat Frankreich mit 2:0 geschlagen. Drei Dinge, die uns auffielen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Toni Kroos überragt bei seinem DFB-Comeback gegen FrankreichFulminant mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte startete die Nagelsmann-Mannschaft in das EM-Jahr 2024. Mittendrin: Metronom Toni Kroos, der mit seiner Art und Weise das deutsche Team auf ein lange nicht mehr dar gewesenes Level zurück hievte.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Toni Kroos: An ihm richtet sich Deutschland gegen Frankreich aufReal Madrid-Star Toni Kroos überragt bei seinem DFB-Comeback und drängt Kapitän Ilkay Gündogan in eine Nebenrolle.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

DFB: So stark war Toni Kroos bei seinem Comeback gegen Frankreich998 Tage nach seinem letzten Länderspiel gab Toni Kroos am Samstagabend in Frankreich sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft. Nach 89 Minuten im DFB-Dress lässt sich sagen: Das Team hat seinen Taktgeber zurück.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Toni Kroos überragt bei seinem DFB-Comeback gegen FrankreichFulminant mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte startete die Nagelsmann-Mannschaft in das EM-Jahr 2024. Mittendrin: Metronom Toni Kroos, der mit seiner Art und Weise das deutsche Team auf ein lange nicht mehr dar gewesenes Level zurück hievte.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

DFB-Team: Jamal Musiala bekommt neue RückennummerToni Kroos spricht über seinen aktuellen Fitnesszustand vor den beiden Länderspielen gegen Frankreich und Niederlande.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »