Tesla meldet überraschend geringere Fahrzeugproduktion im ersten Quartal 2024

📆 02.04.2024 16:34:00

Wirtschaft Nachrichten

Im ersten Quartal 2024 wurden überraschend weniger Fahrzeuge produziert und an die Kunden übergeben als im Vorjahresquartal. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge sank um 1,7 % auf 433.371 Einheiten. Die Zahl der Auslieferungen verringerte sich sogar um 8,5 % auf 386.810 Autos. Der Mengenrückgang wurde auf die frühe Phase des Produktionsanlaufs des aktualisierten Model 3 in Fremont sowie auf Werksschließungen aufgrund von Schiffsumleitungen am Roten Meer und eines Brandanschlags auf die Gigafactory Berlin zurückgeführt.

