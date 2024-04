Tesla-Chef Elon Musk kündigt Entlassung von über 10 % der Belegschaft an

Tesla -Chef Elon Musk hat laut Berichten in einer unternehmensinternen E-Mail die Entlassung von „mehr als 10 %“ der weltweiten Belegschaft verkündet. Schon im Vorfeld deuteten Aussagen von Insidern an, dass das US-Unternehmen sich personell verschlanken wird.

Die verbleibenden Mitarbeiter stimmt Musk auf einen „schwierigen Job“ ein. „Wir entwickeln einige der revolutionärsten Technologien in den Bereichen Auto, Energie und künstliche Intelligenz. Während wir das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten, wird Ihre Entschlossenheit einen großen Unterschied machen, um uns dorthin zu bringen.“erstmals seit fast vier Jahren einen Rückgang bei den Auslieferungen verbucht.

Der Kurs sinkt , weil die Kaufinteressenten ihre Kaufangebote nach unten bewegen. Auf das operativen Geschäft einer AG hat das nur sehr sehr mittelbar irgendwelchen Einfluss.Dann kannst Du meinen Einwurf, dass „Investor“ und „Aktienhändler“ in ihrer Bedeutung für das operative Geschäft unterschiedlich gewertet werden können, nachvollziehen?

Ach ne, das ist ja gar nicht VW, das ist ja Tesla! Das verwundert mich doch sehr, denn nach Aussagen der bekannten Kommentatoren läuft es für Tesla aktuell ausgezeichnet und die Weltübernahme steht kurz bevor. Das Model Y verkauft sich am Tag so oft wie der Käfer insgesamt. Jetzt hat man sogar gesehen, im CyberTruck Akku ist noch reichlich Platz. Da hatte man sich also absichtlich ein Handikap eingebaut, damit man nicht so unfair vorne liegt.

Und je weiter der Tesla Bot sich entwickeln wird, umso mehr menschliche Arbeitskräfte werden wohl ersetzt werden. Der CT scheint auch nicht wie geplant zu laufen – da hat Tesla Schichtkürzungen angekündigt. Das weisst du natürlich, aber ich sags halt mal für die anderen hier.

