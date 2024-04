taz-lab-Infobrief: Exklusiver Zugang zu allen Infos und Hintergründen

Der Infobrief aus dem Herzen des taz lab, Deutschlands Kongress für die Debatten und (Streit-)Fragen der Zeit. Sichern Sie sich mit dem taz-lab-Infobrief exklusiven Zugang zu allen Infos, Updates und Hintergründen rund um den Volxkongress der taz.habe ich zur Kenntnis genommen. Ich stimme der Nutzung meiner E-Mail-Adresse für taz-Abonnement-Informationen zu. Diese Zustimmung kann ich jederzeit per E-Mail an abo@taz.de widerrufen.

Die Unternehmen der taz-Gruppe nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften zu personenbezogenen Daten nach der DSGVO eingehalten werden. Die Hinweise in der Datenschutzerklärung geben im ersten Abschnitt einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden könne

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

taz lab InfobriefDer Infobrief aus dem Herzen des taz lab, Deutschlands Kongress für die Debatten und (Streit-)Fragen der Zeit. Sichern Sie sich mit dem taz-lab-Infobrief exklusiven Zugang zu allen Infos, Updates und Hintergründen rund um den Volxkongress der taz.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Neue Infos zu 'Arcane', Staffel 2: Start, Besetzung und InfosNetflix bringt im November 2024 die Staffel 2 der Serie 'Arcane' raus. Hier gibt es alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung, Folgen, Trailer und Stream.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Nach Panne beim Infobrief für Schulwechsler: In diesem Berliner Gymnasium für Hochbegabte sind noch Plätze freiNur zwei Tage haben Familien, um sich für eine weiterführende Schule ab Klasse 5 anzumelden, wenn der Erstwunsch nicht geklappt hat. Nun gibt es Ärger um eine Info der Schulämter.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Große X-Men-Hoffnung verliert wichtigstes Mitglied kurz vor Start: Erste Details zu den Hintergründen durchgesickertIn wenigen Tagen startet eine neue X-Men-Serie bei Disney+. Kurz vor der Premiere wurde jetzt der kreative Kopf des Projekts entlassen – und das, obwohl er sogar bei Moon Knight und Blade beteiligt war.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

UN Cybercrime Convention: „Der Vertrag soll einen umfassenden Zugang zu Daten schaffen“Mit der Cybercrime-Konvention will die UN künftig Computerkriminalität international ahnden. Eine anerkannte Definition, welche Straftaten darunterfallen, gibt es zwar nicht. Dennoch stellen Strafverfolger schon eine umfassende Überwachungswunschliste zusammen. Tanja Fachathaler berichtet von den UN-Verhandlungen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

St. Pauli-Zugang Kemlein: Wie es ist, mit einem Weltstar in der Kabine zu sitzenWenn man dem jungen Mann im Dialog gegenübersitzt, ist man gar nicht mehr so überrascht, warum er so cool und abgeklärt Fußball spielt trotz seiner gerade

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »