Störche im Tiefflug: Neue Verkehrsschilder in Sandstedt

Hier kreuzen Kröten, Achtung Wildwechsel – das sind tierische Verkehrsschilder , die jeder kennt. Doch in Sandstedt (Landkreis Cuxhaven) gibt es jetzt an den drei Einfahrtsstraßen der Gemeinde neue Warnhinweise : Störche im Tiefflug !. Im vergangenen Jahr waren es über 2000 Weißstorchpaare, 265 davon im Landkreis Cuxhaven. Auch in diesem Jahr seien die Bedingungen ideal, auf vielen Wiesen steht noch Wasser, erklärt Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Niedersachsen.

„Störche sind Feuchtgebietsbewohner und finden das großartig.“Hinzu kommt, dass in Sandstedt viele Störche ihre Nester direkt an der Straße bezogen haben. Bevor die Störche beim Fliegen an Höhe gewinnen, gehen sie in den Sinkflug und werden dabei schnell von Autos oder Lastwagen erfasst. Aber auch bei der Futtersuche besteht die Gefahr.Deswegen müssten solche Schilder her, dachte sich Initiatorin Sabine Franke. Sie wandte sich an die Gemeinde, doch es fehlte am Gel

