Stefan Bradl startet für das Respol-Honda-Team und bereitet sich auf wichtige Testfahrt vor

Honda-Werksfahrer Stefan Bradl kommt am Wochenende zum nächsten Einsatz für das Respol-Honda-Team . Der Bayer konzentriert sich zunächst auf das Rennen, doch danach steht eine viel wichtigere Aufgabe an. Abenteuer Motorrad startet wieder - 7 Tage, 6 Teams, 2 Routen - melde dich und deinen Buddy an und gewinnt eine Traumwoche auf KTM Bikes quer durch Österreich ! Für den HRC-Testfahrer Stefan Bradl beginnt am Freitag ein weiteres Rennwochenende in der MotoGP-Klasse.

Der 32-jährige Deutsche wird beim GP von San Marino in Misano erneut neben Pol Espargaró auf der RC213V sitzen,steht die für Honda extrem wichtige Testfahrt am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. In der Regel werden bei diesem Test die ersten Weichen für den Prototypen des Folgejahres gestellt. Bradl wird in der Rolle des HRC-Testpiloten eine wichtige Rolle für die Entwicklung spiele

