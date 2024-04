Starttermin für 'The Mandalorian & Grogu' bekannt gegeben

Bei den anstehenden ' Star Wars '-Filmprojekten tut sich was. Für ' The Mandalorian & Grogu ' steht nun ein Starttermin fest. Spoiler: Ein bisschen Geduld brauchen Fans noch. Der mit Spannung erwartete Kinofilm -Ableger zur Erfolgsserie ' The Mandalorian ' wird demnach am 22. Mai 2026 in den US-Kinos erscheinen. Dann dürfen sich Fans auf neue Abenteuer rund um den von Pedro Pascal verkörperten Kopfgeldjäger Din Djarin und seinen kleinen grünen Schützling Grogu einstellen.

'Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers' erschien zu Weihnachten 2019 in den Kinos. In der Zwischenzeit mussten Fans mit den 'Star Wars'-Serien auf Disneys Streamingdienst Disney+ vorliebnehmen. James Mangolds kommender 'Star Wars'-Film 'Dawn of the Jedi' hat einen weiteren Drehbuchautor gefunden

Star Wars The Mandalorian Grogu Starttermin Kinofilm Abenteuer Kopfgeldjäger Din Djarin Pedro Pascal US-Kinos Streamingdienst Disney+

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kino-Starttermin für 'The Mandalorian & Grogu' bestätigt – und 'Star Wars'-Fans haben ein paar Marvel-SorgenfaltenSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Neues aus der 'Star Wars'-Galaxis: 'The Mandalorian & Grogu' erhält Starttermin und mehrZwei Jahre wird es noch dauern, dann geht 'Star Wars' auf der großen Kinoleinwand weiter.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Neues aus der 'Star Wars'-Galaxis: 'The Mandalorian & Grogu' erhält StartterminZwei Jahre wird es noch dauern, dann geht 'Star Wars' auf der großen Kinoleinwand weiter.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Neue Starttermine für „Star Wars“-Film und „The Mandalorian & Grogu“ angekündigtDisney hat eine Reihe neuer Starttermine für Filme bekannt gegeben, darunter auch der Termin für den neuen „Star Wars“-Film und „The Mandalorian & Grogu“. Der „Star Wars“-Film wird im Mai 2026 in die Kinos kommen, kurz nach einem großen Marvel-Blockbuster. Fans machen sich jedoch Sorgen wegen der Nähe zum anderen Film, der nur wenige Wochen zuvor startet.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

'Mando' kommt ins Kino: Dann startet 'The Mandalorian & Grogu'Zwei Jahre wird es noch dauern, dann geht 'Star Wars' auf der großen Kinoleinwand weiter. Neben dem Starttermin von 'The Mandalorian & Grogu' gibt es auch ei...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neues aus der 'Star Wars'-Galaxis: Startdatum für 'The Mandalorian & Grogu'Zwei Jahre wird es noch dauern, dann geht 'Star Wars' auf der großen Kinoleinwand weiter.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »