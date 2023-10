Spieler verliert Spielstand in Baldur's Gate 3

Es ist nicht einfach, einen Spielstand von Baldur's Gate 3 so sehr in den Sand zu setzen. Ein Spieler schaffte es aber, indem er Schattenherz zeitweise verstoßen hat.Das Rollenspiel rühmt sich damit, dass jeder Spielverlauf anders ist und unterschiedliche Enden hervorbringen wird. Der arme Tropf wird aberDie folgenden Zeilen verraten den finalen Bossgegner aus Akt 2 - seid ihr da noch nicht angekommen, solltet ihr euch zweimal überlegen, ab jetzt weiterzulesen.

Im Reddit-Post fragt palomAstra, ob noch andere Spieler in dieser Misere gelandet sind und ob sie vielleicht auch eine Lösung parat haben. Stattdessen sind die Kommentare aber gefüllt mit Mitleidsbekundungen und verblüfften Person.

BogoBiggie ist überzeugt davon, dass er der erste Mensch ist, der sich in dieser Situation wiederfindet: Mein Freund, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass die Antwort Nein lautet. Niemand ist auf dieses Problem gestoßen.Es erstaunt mich immer wieder, wie kreativ Spieler sein können, wenn sie ungewollt einen Fehler machen.So wie es aussieht, sind die 100 Spielstunden für die Katz, wenn er das Abenteuer komplett zu Ende spielen möchte. headtopics.com

Hättet ihr geglaubt, dass so ein Missgeschick überhaupt möglich sein könnte in Baldur's Gate 3? In welchen ungewöhnlichen Situationen habt ihr euch bei dem Mega-Rollenspiel schon eingefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

