Spieler findet nach über 800 Stunden im Spiel eine seltene Waffe in Elden Ring

Elden Ring hält so viele Geheimnisse bereit, dass manche davon erst entdeckt werden, nachdem Spieler*innen über 800 Stunden in der Welt des FromSoftware-Spiels verbracht haben.zählt zu den faszinierendsten Spielen der letzten Jahre. Vor allem deshalb, weil sich Entwicklerstudio From Software nicht scheut, Dinge richtig gut zu verstecken. Wer sie dann trotzdem findet, freut sich umso mehr – auch wenn das nur wenige überhaupt schaffen oder es manchmal sehr lange dauert.

So wie bei dieser Waffe, die die allermeisten Spieler*innen wohl einfach nie zu Gesicht bekommen. Einem Fan ist sie jetzt nach über 800 Stunden im Spiel in die Hände gefallen.Elden Ring versteckt viele Dinge gut und hat keine leuchtenden Marker, was die Suche nach Überraschungen schwierig, aber auch lohnenswert macht.Ein Spieler hat nach über 800 Stunden im Spiel eine seltene Waffe namens 'Grosse Messer' in Elden Ring gefunden.

Manche Items wie bestimmte Waffen sind in Elden Ring an eine Wahrscheinlichkeit gekoppelt, mit der sie von bestimmten Gegnern nach deren Tod abgeworfen werden können. Wenn diese Rate niedrig ist und ihr Pech habt, spielt ihr Elden Ring mehrfach durch und bekommt die Waffe trotzdem nie. headtopics.com

einen deutschsprachigen Namen hat, kommt nicht von ungefähr. Es handelt sich dabei um einen feststehenden Ausdruck für eine Waffe, die vor allem um 1500 herum in Europa weit verbreitet war. Offiziell galt die säbelartige Waffe eben als Messer und nicht als Schwert.In den Kommentaren meldet sich auch ein anderer Fan zu Wort, der erklärt, Elden Ring bereits zehn Mal durchgespielt zu haben. Erst jetzt habe er sein erstes Noble's Slender Sword bekommen.

