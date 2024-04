Spargelsaison in der Region Beelitz eröffnet

In der Region rund um Beelitz ist am Donnerstag die Spargelsaison eröffnet worden. Auf einem der größten Höfe der Region werde schon seit etwa zehn Tagen gestochen, sagte eine Sprecherin des, führte die Sprecherin aus. Der Monat hatte in Deutschland einen Temperaturrekord gebracht. Das Temperaturmittel betrug 7,5 Grad und lag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes damit 4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Diese guten Bedingungen seien beim Spargel sichtbar, sagte die Sprecherin. Die Saison sei fulminant gestartet. „Wir haben schon jetzt ausreichend und können Supermärkte und Stände beliefern.“ Aktuell ernteten die Spargelstecher allein in Klaistow mitunter etwa 100 Tonnen pro Tag. Das sei ein sehr guter Wert, so die Sprecherin. Die weißen Stangen, die unter Folien wachsen, sind eine Spezialität in der Region um Beelitz und gelten als Delikatesse.. Demnach kostet das Kilogramm zwischen 6 und 15 Eur

Spargelsaison Region Beelitz Spargelstecher Ernte Delikatesse

