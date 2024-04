Shakira kündigt Welttournee auf dem Coachella-Festival an

Ein erster Höhepunkt des diesjährigen Coachella -Festivals war am Freitag der Auftritt von Shakira , die von dem hochgehandelten Produzenten Bizarrap begleitet wurde. Auf dem Festival feiert jeder sich selbst – die Latinpop-Queen aus Kolumbien nutzte die große Bühne jedoch gleich für handfeste Werbung in eigener Sache: Sie kündigte eine große Welttournee an, die im November starten werde.

Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.

Shakira Coachella Welttournee Billie Eilish Gwen Stefani No Doubt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Überraschungsauftritt bei Coachella Festival: Shakira kündigt 'Las Mujeres Ya No Lloran'-Welttournee anShakira hat bei Coachella nicht nur mit einem unangekündigten Auftritt überrascht - sie hatte auch aufregende Neuigkeiten im Gepäck.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Überraschungsauftritt bei Coachella Festival: Shakira kündigt Welttournee anShakira hat bei Coachella nicht nur mit einem unangekündigten Auftritt überrascht - sie hatte auch aufregende Neuigkeiten im Gepäck.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Shakira kündigt bei Coachella-Überraschungsauftritt Welttournee anShakira hat beim Coachella-Festival nicht nur mit einem unangekündigten Auftritt überrascht - die Sängerin hatte auch aufregende Neuigkeiten im Gepäck.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Shakira überrascht mit Auftritt und kündigt Welttournee anDie Sängerin Shakira überrascht bei Coachella mit einem unangekündigten Auftritt und verkündet anschließend, dass sie noch dieses Jahr zu einer Welttournee aufbrechen wird.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Heidi Klum und ihre Töchter beim Coachella-FestivalHeidi Klum und ihre Töchter Lou und Leni haben Spaß beim Coachella-Festival in Palm Springs. Sie feiern ihre liebsten Künstlerinnen und Künstler und teilen ihre Erlebnisse auf Instagram.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Megan Fox beim Coachella Festival: Sie genießt ihre völlige HaarfarbenfreiheitDie nicht mehr mit Machine Gun Kelly verlobte Megan Fox zeigt sich gut gelaunt mit langen blauen Haaren beim Coachella Festival.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »