Seltener gemeinsamer Auftritt Ein seltenes Mutter - Tochter -Duo auf dem roten Teppich: Bei der Premiere des Broadway -Musicals 'Lempicka' zeigte sich ' Vogue '- Chefredakteurin Anna Wintour im Beisein ihrer Tochter Bee Shaffer . Beide bezauberten durch ihren schicken und mühelos elegant wirkenden Look , während sie Arm in Arm für die Fotografen im Longacre Theatre in New York posierten.

Weiße Stiefel mit Absatz vervollständigten ihr Outfit.Ihre Tochter Bee hingegen trug ein gelbes und enganliegendes, dafür aber hochgeschlossenes Kleid mit trendigen Cut-Outs im Brust- und Bauch-Bereich. Baumelnde Ohrringe sowie eine in Gold schimmernde Clutch rundeten den Look ab.Mit ihrem ersten Ehemann, dem Kinderpsychiater David Shaffer , hat Anna Wintour, die als eine der einflussreichsten Frauen der Mode-Branche gilt, zwei Kinder.

Mutter Tochter Roter Teppich Broadway Premiere Vogue Chefredakteurin Anna Wintour Bee Shaffer Look Mode Kleid Stil

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Seltener Auftritt: Angelina Jolie zeigt sich mit Tochter VivienneAngelina Jolie hat in New York ein Broadway-Musical produziert. Zur Premiere kam sie mit ihrer jüngsten Tochter. Diese und weitere Promi-Meldungen in den ...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Angelina Jolie: Seltener Auftritt mit Tochter VivienneUnterstützung für die Schauspielerin: Angelina Jolie hat ihre Tochter Vivienne mit zur Broadway-Premiere von 'The Outsiders' genommen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Seltenes Bild: Heidi Klum Arm in Arm mit jüngster Tochter LouWährend Heidi Klum nahezu ständig bei Instagram postet, hält sie sich mit Familienbildern meist bedeckt. Nun macht sie eine Ausnahme und teilt ein Bild mit ihrer jüngsten Tochter.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Prinzessin Alexandra: Seltener Auftritt mit ihrem Freund Ben-SylvesterPrinzessin Alexandra von Hannover hat sich beim alljährlichen Rosenball in Monaco zusammen mit ihrem Freund, dem Millionärssohn Ben-Sylvester Strautmann, ...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

König Felipe: Seltener Auftritt von Ex-Schwager – doch er wirkt angeschlagenRoyal-News im GALA-Ticker: Seltener Auftritt König Felipes Ex-Schwager Jaime de Marichalar +++ Hof gibt bekannt, wie König Frederiks Geburtstag gefeiert w...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Seltener Auftritt: Clint Eastwood (93) auf Event gesichtetClint Eastwood lässt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit blicken. Bei einem Vortrag saß er nun in der ersten Reihe und wirkte munter.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »