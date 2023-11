Schuhe richtig pflegen: Tipps für den Herbst und Winter

Damit Schuhe möglichst lange halten, benötigen sie Pflege. Speziell im Herbst und Winter mit Nässe, Schnee und Salz. Was bei Glattleder und Veloursleder zu beachten ist.Mal ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Schuhe geputzt? So richtig, mit Schuhcreme und Polieren? Tatsächlich wechseln viele lieber ihre Schuhe anstatt sie zu putzen. Dabei ist das gar nicht so schwer. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, braucht es nicht viel, nur das richtige Zubehör und die richtige Technik.

Die gute Nachricht: Auch wenn die Schuhe häufig getragen werden, reicht es, sie einmal im Monat zu putzen, damit sie lange halten.Stark verschmutzte Schuhe müssen zuerst gereinigt werden: Entweder mit der Rosshaarbürste abbürsten und/oder mit einem weichen Tuch mit etwas Wasser abreiben. Man kann auch Reinigungsschaum verwenden. Der Schuh muss gut abgetrocknet sein, bevor er mit Schuhcreme weiterbearbeitet wird.Wer den Farbton erfrischen will, trägt eine Creme mit passender Farbe auf, die farblose Variante ist reine Pfleg





