Schauspieler Thomas Heinze über das urbane Leben in Berlin

Dennoch findet der Schauspieler , dass man sich in Berlin , anders als in London, Paris oder New York, immer noch ein tolles urbanes Leben leisten kann.kommt der Schauspieler Thomas Heinze schon mal ins Schimpfen.

Im März 2022 gab das ZDF bekannt, dass Heinze die Hauptrolle von Jan-Gregor Kremp in der Krimireihe „Der Alte“ übernimmt . Die neuen Folgen laufen immer freitags zur Primetime im ZDF, die nächste Episode „Mutterliebe“ am 19. April um 20.15 Uhr.. Da waren wir gerade wieder an meinem Geburtstag und alle waren glücklich. Gutes Essen, guter Wein, gute Atmosphäre plus die nette Terrasse mit Blick auf die Spree, da fühlt man sich ein bisschen wie in Paris.

Ich war da früher tatsächlich ein paar Mal, aber immer wegen der Gruppendynamik. Du bist mit Freunden unterwegs und landest dann da. Ist aber nicht wirklich meine Musik und inzwischen hätte ich Angst, meine Kinder da zu treffen. Die fänden das gar nicht cool.Immer noch Mitte. Meine Kinder sind auf die Berlin Metropolitan School gegangen und deshalb sind wir von Kreuzberg nach Mitte gezogen.

Schauspieler Thomas Heinze Berlin Urbanes Leben Dreharbeiten Ecken Orte

