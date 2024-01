Sanierung des Kleinen Schlosses im Potsdamer Park Babelsberg

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) saniert derzeit das Kleine Schloss im Potsdamer Park Babelsberg. Ermöglicht wird die Instandsetzung durch das Sonderinvestitionsprogramm 2 (SIP2, Masterplan) für die preußischen Schlösser und Gärten, das der Bund sowie die Länder Brandenburg und Berlin bis 2030 zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Kulturlandschaft aufgelegt haben.

Mit den zweijährigen Sanierungsarbeiten am Kleinen Schloss konnte nach der Untersuchungs- und Planungsphase im September 2022 begonnen werden. Sie sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Wie zuvor wird das Kleine Schloss künftig wieder eine Gastronomie, erweitert um einen Außerhausverkauf, sowie zwei Wohnungen aufnehmen.Das heute als „Kleines Schloss“ bekannte Café und Restaurant im Babelsberger Park war am Havelufer erst 1980 unweit der Grenzanlagen eingerichtet worden. Im 1





