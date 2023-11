Sänger Gil Ofarim vor Gericht wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung

Es ist der dritte Prozesstag in Leipzig. Sänger Gil Ofarim muss sich seit dem 7. November wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht verantworten. Ofarim hat im Oktober 2021 schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig erhoben. Jetzt steht er selbst vor Gericht – denn die Staatsanwaltschaft glaubt dem 41-Jährigen nicht. War der Saal gefüllt – am heutigen Dienstag sind die Kameras wieder auf den Musiker gerichtet.

Auch am dritten Verhandlungstag trägt Ofarim seine Davidstern-Kette – die grundlegend für den Prozess ist. Gegen 9 Uhr betritt Gil Ofarim den Saal, er wirkt ruhiger als an den ersten Tagen. Wenige Minuten später wird die Sitzung eröffnet. Heute erwartet das Gericht mehrere Zeugen, die im Fall Ofarim aussagen werden. Darunter auch der Sachverständiger Prof. Dr. Dirk Labudde, der in Sachen Videomaterial wichtige Erkenntnisse liefern könnte. Zu Beginn der Verhandlung wird ein Anrufer thematisiert. Er soll sich gestern bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben

:

FOCUSONLİNE: Musiker Gil Ofarim vor Gericht: Verteidiger äußert sich zum ProzessDer Musiker Gil Ofarim steht derzeit vor dem Landgericht Leipzig. Die Anklage lautet auf falsche Verdächtigung und Verleumdung . Im Exklusivinterview mit FOCUS online spricht Ofarims Verteidiger Alexander Stevens über den Auftakt im Prozess des Jahres.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

BUNTE: Prozess gegen Gil Ofarim wegen VerleumdungDer Sänger Gil Ofarim muss sich vor dem Landgericht Leipzig wegen Verleumdung verantworten. Er hatte in einem Video von einem angeblichen Antisemitismus-Vorfall in einem Hotel berichtet, der sich laut Ermittlungen nicht zugetragen haben soll.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Zwischenbilanz im Prozess gegen Gil OfarimKein Zeuge kann die Antisemitismus-Vorwürfe bestätigen, die der Musiker gegen einen Leipziger Hotelmanager erhoben hat. Dennoch sammeln Ofarims Verteidiger Pluspunkte.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Ofarim-Prozess im Liveticker: Heute wird das Video aus der Hotellobby gezeigtTag drei im Prozess des Jahres. Bislang sieht es eher schlecht aus für den Angeklagten Gil Ofarim . Niemand konnte seine Antisemitismus-Vorwürfe bestätigen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

EXPRESS24: Iris Klein vor Gericht wegen unlauterer GeschäftspraktikenNachdem Iris Klein ihren Mietvertrag für das Café Evergreen (Mallorca) aufgelöst hatte, wurden dem Reality-TV-Star unlauterer Geschäftspraktiken vorgeworfen. Der Fall stand vor Gericht .

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

EXPRESS24: Nach Unfall in Düsseldorf: Kölner Kassiererin (41) vor GerichtEine Kölnerin (41) steht in Düsseldorf vor Gericht . Die Kassiererin muss sich wegen fahrlässiger Tötung, Verkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Sie soll einen sterbenden Motorradfahrer fotografiert haben.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »