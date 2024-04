Ruhige Feierlichkeiten nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft durch Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen - Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft durch Bayer 04 Leverkusen ist es in der Stadt laut Polizei am Abend ruhig geblieben. "Die Feierlichkeiten laufen friedlich und entspannt", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend. "Wir hatten den ersten Platzsturm kurz vor Abpfiff, das konnte aber vor Ort gut und ruhig geregelt werden." Auch nach dem Spiel sei alles ruhig verlaufen. "Es gibt ja etwas zu feiern.

Die Abreise der Bremer Fans habe ohne Probleme stattgefunden, erklärte der Sprecher. "Einige Straßenzüge sind rund ums Stadion noch durch Fans blockiert und entsprechende Umleitungen durch notwendige Sperrungen eingerichtet." Es seien zusätzliche Beamte in Leverkusen im Einsatz, um die Feierlichkeiten zu begleiten. Bereits vor dem Spiel hatte die Polizei ihre Kräfte verstärkt. Insgesamt sei das erste Fazit aber positiv.

Während des Spiels hatten sich zeitweise mehrere hunderte Fans außerhalb des Stadions versammelt, um das ausverkaufte Spiel wenigstens aus der Nähe zu verfolgen, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Ein gegenüber vom Stadion liegender Biergarten war bis auf den letzten Platz gefüllt und für den Zutritt weiterer Besucher zeitweise gesperrt.

Als nach dem Schlusspfiff auf dem Stadionrasen die Meisterschaft und die Mannschaft gefeiert wurden, strömten eine halbe Stunde nach Abpfiff bereits zahlreiche Fans, darunter Familien mit Kindern, vom Stadion zurück. Einige Fans versuchten indes von draußen ins Stadion zu kommen, wurden aber von zahlreichen Ordnern vor den Toren nicht ins Innere gelassen.

Bayer 04 Leverkusen Deutsche Meisterschaft Feierlichkeiten Polizei Ruhig

