Produktion im Euroraum steigt im Februar um 0,8 Prozent

LUXEMBURG --Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg in dieser Höhe erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 6,4 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 5,7 Prozent gerechnet. Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Minus von 8,9 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 2,7 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Februar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, lag aber um 5,4 Prozent niedriger gegenüber dem Vorjahresmonat.

