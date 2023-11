Private Investoren können Ladepunkte an Parkplatzflächen in Baden-Württemberg errichten

In Baden-Württemberg können sich private Investoren ab sofort um Parkplatzflächen entlang von Bundes- und Landesstraßen bewerben, um dort öffentlich zugängliche Ladepunkte zu errichten. Wie das Verkehrsministerium des Bundeslandes mitteilt, sind über das FlächenTOOL der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur ab sofort 130 bundes- und landeseigene Parkplatzflächen entlang von Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg abrufbar.

Private Investoren können sich formlos auf die online gestellten Parkplatzflächen bewerben. Nach der Bewerbung sichten die Regierungspräsidien in Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Freiburg mit Unterstützung der unteren Verwaltungsbehörden die eingegangenen Anfragen und nehmen anschließend Kontakt mit den privaten Interessenten auf, wie in der Mitteilung erklärt wird. Bei einer Übereinkunft wird eine Sondernutzungserlaubnis zur Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur ausgestellt. Die Qualität der Standorte variiert aber – wie zu erwarte





