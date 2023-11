Premier Sunak kündigt Steuersenkungen an

Monate vor der Parlamentswahl in Großbritannien verteilt Premier Sunak erste Wahlgeschenke. Doch reichen Kürzungen etwa bei der Sozialversicherung, um in den Umfragen aufzuholen und seine Partei zu beruhigen? Der Regierungschef ist längst schwer angeschlagen.Bei seinem wohl letzten Versuch, das Steuer herumzureißen, ließ Sunak am Mittwoch seinen Finanzminister Jeremy Hunt die ersten Steuersenkungen seit Jahren ankündigen (Symbolfoto).„Die Gefahr erhöht den Mut“, schrieb Shakespeare.

Monate vor der Parlamentswahl scheint das Zitat des Dichters genau auf den britischen Premierminister zu passen. „Dies sind gefährliche Zeiten für Rishi Sunak“, sagte der Politologe Mark Garnett. Denn die Probleme des konservativen Regierungschefs sind immens: bis zu 30 Punkte Rückstand in den Umfragen, Schlappe vor Gericht und ein immer deutlicherer Riss in seiner Konservativen Partei. Bei seinem wohl letzten Versuch, das Steuer herumzureißen, ließ Sunak am Mittwoch seinen Finanzminister Jeremy Hunt die ersten Steuersenkungen seit Jahren ankündige





