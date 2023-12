Positiver Ausblick auf das Jahr 2024

Pünktliche Züge, KI-Turbo und Inflationsrückgang – das Jahr 2024 verspricht überraschende Entwicklungen und einige positive Veränderungen. Lesen Sie hier im Überblick, worauf Sie sich 2024 freuen können. Fast die Hälfte der Deutschen blickt positiv ins neue Jahr. Laut einer repräsentativen Umfrage des Ipsos Instituts sind 46 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass 2024 alles besser wird. Im Vergleich dazu hatten im vorherigen Jahr lediglich ein Drittel der Deutschen bessere Zeiten erwartet.

FOCUS online hat für Sie sechs Dinge aufgelistet, die dafür sprechen, dass das neue Jahr in vielen Bereichen Entlastungen bringt.Die Schweiz hat Mitleid mit deutschen Bahnfahrern. Inzwischen werden deutsche Züge, die zwischen 10 und 15 Minuten oder mehr Verspätung haben, an der Grenze ausgesetzt. Die Schweizer Bahnen SBB setzen ab Basel eigene Züge mit pünktlicher Abfahrt ein. Gäste aus Deutschland müssen dort dann in den nächsten Zug umsteige





Das große VOGUE-Jahreshoroskop 2024: Was Sie im Sonnenjahr laut Astrologin Kirsten Hanser erwartetIm Sonnenjahr erwartet Sie eine kraftvolle Einladung des Kosmos. Was 2024 für Sie bereithält, lesen Sie im VOGUE-Jahreshoroskop von Astrologin Kirsten Hanser.

Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische: Saturn verleiht dir neue StärkeDu bist Sternzeichen Fische? Erfahre im Jahreshoroskop 2024, ob das neue Jahr für dich ein Glückstreffer oder eher eine Enttäuschung wird.

Bernstein: Short-Position auf Tesla ist die beste Idee für 2024Das US-Analysehaus Bernstein schlägt Alarm für Tesla-Investoren: Eine Short-Position auf den Elektroautobauer sei 'die beste Idee für 2024', lautet die Empfehlung der Analysten. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von beinahe 40 % gegenüber dem aktuellen Kurs und stufen Tesla (NASDAQ:TSLA) als düster ein.

Stadt sucht Partner für Bürger-Budgets 2024/2025Potsdam - Der seit Jahren beliebte und gesamtstädtisch ausgerichtete Bürgerhaushalt wird auch im nächsten Jahr wieder um die dezentralen „Bürger-Budgets“ ergänzt. Diese wurden bereits im Jahr 2023 erfolgreich durchgeführt und ermöglichten so die Realisierung von unterschiedlichsten Projekte in allen Sozialräumen der Stadt.

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 5: Fortsetzung kommt 2024, doch es geht schon im Dezember weiterComedy-Fans dürfen sich freuen: Staffel 5 von 'LOL: Last One Laughing' ist schon bestätigt. Wann geht es bei Amazon weiter und wer ist dabei?..

Verbraucher aufgepasst: Neuerungen & Gesetze - Das ändert sich 2024Änderungen beim Elterngeld, Erhöhung des Pflegegeldes, erweiterte Pfandpflicht - diese und andere Neuerungen und Gesetze treten 2024 in Kraft. Folgend ein Überblick.

