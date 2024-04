Politiker auf TikTok: Unangenehme Auftritte und fehlende Triggerwarnungen

Nicht nur der Bundeskanzler hat einen unangenehmen Auftritt in den sozialen Medien. Auch andere Politiker verstören durch öde Bilder, fettiges Essen und irrelevante Posts. Die Partei vergisst in ihrem ersten offiziellen TikTok-Post eine Triggerwarnung, was für Epileptiker problematisch sein kann. Die Partei eröffnet ihren ersten Bundes-Account auf TikTok, während kleinere Landesverbände bereits auf der Plattform vertreten sind. Auch Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck denken über eigene TikTok-Präsenzen nach.