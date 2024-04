Pferdesport: Großer Preis von Mexiko endet ohne deutsche Teilnehmer im Stechen

Pferdesport : Der Große Preis von Mexiko ist beendet. Deutsche Teilnehmer erreichten das Stechen nicht - so auch Philipp Schulze-Topphoff auf Carla.

Springreiter Nicola Philippaerts hat auf der dritten Etappe der Global Champions Tour den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Der Belgier setzte sich auf Luna van’t Ruytershof im Stechen durch.

