Personalmangel in Ämtern und Unternehmen: Bürger leiden unter längeren Wartezeiten

Ämter, Jobcenter, Polizei, Gerichte - hier kommen die Bürger mit dem Staat in Kontakt. Doch viele trauen ihm nicht zu, seine Aufgaben gut zu erfüllen. Denn oft fehlt es an Personal. Ob Steuererklärung oder neuer Personalausweis - fast überall dauert es länger.

Das ist kein Einzelfall. In vielen Städten suchen die öffentlichen Bäderbetriebe zu Beginn der Freibadesaison Rettungsschwimmer und Bademeister. Wenn in wenigen Wochen die Freibäder öffnen, müssen genügend qualifizierte Rettungsschwimmer am Beckenrand stehen - sonst droht wie in den vergangenen Jahren die vorübergehende Schließung einiger Bäder.

Landesregierungen und Stadtverwaltungen steuern gegen. Vielerorts wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um die Abläufe zu beschleunigen, etwa durch die Einführung von Online-Terminvereinbarungen und die Aufstockung der Kapazitäten in den Bürgerämtern. Dennoch bleibt die Situation angespannt.Lange Wartezeiten, weil Personal fehlt.

Der Ländervergleich zeigt: Am schnellsten arbeiteten die Finanzämter 2023 in Rheinland-Pfalz , dicht gefolgt von den Finanzämtern in Hamburg , Nordrhein-Westfalen und Berlin . Schlusslicht in Sachen Schnelligkeit sind die Finanzämter in Brandenburg mit durchschnittlich 68,85 Bearbeitungstagen pro Steuererklärung.

