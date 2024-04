Pal Dardai verlässt Pressekonferenz nach Kritik an Hertha BSC

„Es geht am Freitag nach Paderborn, wieder gegen einen Tabellennachbarn. Welche Art von Spiel erwartest du? Welche Art von Fußball hat der Gegner? Hat Paderborn nach dem Abgang von Florent Muslija (im Winter für etwas über 1 Mio. Euro nach Freiburg gewechselt, d. Red.) im Januar seine Spielweise in irgendeiner Form verändert?“Dardai daraufhin sichtlich angefressen: „Also Steffen, du hast geschrieben, dass Hertha BSC kein Konzept hat. So lange wie du das so siehst, reden wir nicht.

Bitte nächste Frage. Danke.“Im Anschluss verläuft die Pressekonferenz für knapp fünf Minuten normal weiter. Dann will „Kicker“-Reporter Rohr noch eine Frage stellen. Rohr: „Ich würde gerne meinen Job machen Pal, ich versuche es noch einmal.“ Dardai unterbricht ihn jedoch unmittelbar. Der Hertha-Trainer steht plötzlich auf und haut ab, sagt beim Gehen: „Ok Steffen, ich habe etwas gesagt. Dankeschön.“ Im Anschluss kommt Dardai nicht mehr wiede

