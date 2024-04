Ölpreise trotz Angriff des Irans auf Israel gesunken

📆 15.04.2024 08:21:00

📰 InvestingDE ⏱ Reading Time:

54 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 42%

Publisher: 55%

Ölpreise,Iran,Israel

Die Ölpreise sind am Montag trotz des Angriffs des Irans auf Israel etwas gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 90,09 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag.