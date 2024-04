Olaf Scholz verbringt drei Tage in China

Olaf Scholz wird im Rahmen seiner Kanzlerreise drei Tage in China verbringenDer Verfassungsschutz warnt allerdings vor Spionagegefahr Der Kanzler ergreift drastische MaßnahmenDas Hotel von Olaf Scholz in der chinesischen Multimillionen-Metropole Chongqing ist beeindruckend. Die Lobby befindet sich im 42. Stock. Das Gebäude ist ein Monument moderner Architektur: Im Marmorboden spiegeln sich Sonnenstrahlen, die es durch den smogverhangenen Himmel geschafft haben.

Misstrauen in jeder Form ist angebrachtVor wenigen Tagen hatte Scholz in einem kurzen Video den Inhalt seiner schwarzen Ledertasche präsentiert. Darin fand sich neben Akten und einer Brille auch ein Tablet. Das Gerät dürfte entweder in Deutschland geblieben sein oder während der Reise, die Scholz auch nach Shanghai und Peking führt, ausgeschaltet bleiben und streng bewacht verwahrt werden.

Olaf Scholz China Kanzlerreise Spionagegefahr Chongqing

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Buch über Olaf Scholz: 'Scholz hegt keine romantischen Gefühle für Russland'Kein Kanzler musste so weitreichende Entscheidungen treffen, kein europäischer Regierungschef unterstützt die Ukraine in diesem Umfang. Olaf Scholz ist jetzt schon ein historischer Kanzler, aber eben auch ein viel kritisierter. Buchautor Daniel Brössler hilft, diesen sehr eigenen Charakter besser zu verstehen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Olaf Scholz bricht nach China aufGrünen-Chef Omid Nouripour erwartet vom Bundeskanzler, dass er dort auch 'die harten und strittigen Themen' anspricht. Scholz wird auch über wirtschaftspolitische Themen sprechen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Olaf Scholz reist nach China: Schippern auf dem JangtseAm Samstag reist der Bundeskanzler mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking. Können ökonomische Argumente Xi Jingping überzeugen, Putin fallen zu lassen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht ChinaBundeskanzler Olaf Scholz wird drei Tage lang China besuchen und dabei Peking, Chongqing und Shanghai besuchen. Der Besuch erfolgt im Rahmen der China-Strategie der deutschen Regierung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht ChinaDer Kanzler nimmt sich für seinen zweiten China-Besuch viel Zeit. Vom Ukraine-Konflikt über Drohungen gegen Taiwan bis zu subventionierten Elektroautos gibt es aber auch einiges zu besprechen. Während seiner China-Reise wird Olaf Scholz auch politische Gespräche mit Xi Jinping führen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht ChinaDer deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt sich viel Zeit für seinen zweiten China-Besuch. Es gibt viele Themen zu besprechen, darunter der Ukraine-Konflikt, Drohungen gegen Taiwan und subventionierte Elektroautos.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »