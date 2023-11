NVIDIA meldet starken Umsatz- und Gewinnanstieg

Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet.Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar (8,4 Mrd Euro) hoch, wie NVIDIA nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,580 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,02 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal und lag damit über den Analystenerwartungen. Experten hatten im Vorfeld für das EPS einen Wert von 3,36 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich schon seit langem für die Rechenarbeit beim Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.Für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal stellte der Konzern einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Dollar in Aussicht - ebenfalls über zwei Milliarden Dollar mehr als am Markt erwarte





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fielmann-Aktie: Fielmann mit Umsatz- und GewinnsprungDie Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fielmann mit Umsatz- und Gewinnsprung | Börsen-ZeitungDie Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Fielmann-Aktie springt hoch: Fielmann mit Umsatz- und GewinnsprungDie Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: NVIDIA will Intel offenbar mit eigenen PC-Prozessoren angreifenNVIDIA will Insidern zufolge mit eigenen PC-Prozessoren auf Basis der Arm-Technologie Intel frontal auf einem der wichtigsten Halbleiter-Märkte angreifen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie vorbörslich im Plus: NVIDIA will Intel offenbar mit eigenen PC-Prozessoren angrNVIDIA will Insidern zufolge mit eigenen PC-Prozessoren auf Basis der Arm-Technologie Intel frontal auf einem der wichtigsten Halbleiter-Märkte angreifen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie knapp im Minus: NVIDIA will Intel offenbar mit eigenen PC-Prozessoren angreifenNVIDIA will Insidern zufolge mit eigenen PC-Prozessoren auf Basis der Arm-Technologie Intel frontal auf einem der wichtigsten Halbleiter-Märkte angreifen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »