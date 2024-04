Niners Chemnitz erreicht erstmals das Endspiel um den Europe Cup

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Endspiel um den Europe Cup erreicht. Die Sachsen verloren zwar auf heimischem Parkett gegen Bilbao Basket mit 73:82 (36:39), hatten aber beim 98:73-Erfolg im Hinspiel im Baskenland bereits den Grundstein für den Einzug ins Endspiel gelegt. Im Finale trifft der Zweite der Bundesliga auf den türkischen Vertreter Bahcesehir Koleji aus Istanbul. Das Hinspiel findet am 17. April in Chemnitz statt, das Rückspiel am 24.

April in der Türkei. Die meisten Punkte für die Niners im Halbfinal-Heimspiel erzielten Wesley van Beck, Kaza Kajami-Keane (je 12), Jeff Garrett (11), Tylor Ongwae und Ousman Krubally (je 10

