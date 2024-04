Nie mehr Vizekusen! Werkself besiegt Bremen und sichert sich vorzeitig den Titel

Nie mehr Vizekusen ! Die Werkself besiegt Bremen und sichert sich vorzeitig den Titel . Im Stadion und in den Stadtteilen gab es kein Halten mehr. Es war der Beginn einer langen Partynacht.

Wenige Minuten nach Spielende schickten zwei prägnante Bayer-Köpfe Glückwünsche ins Stadion. Ex-Konzernchef Werner Wenning – Opladener und Bayer-04-Fan – kommentierte: „Heute schaut die gesamte Fußball-Welt auf Bayer 04. Das ist ein historischer Tag: für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans und für die gesamte Stadt.

Vizekusen Werkself Bremen Deutsche Meisterschaft Sieg Titel Fans Jubel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Emerson: 'Unmöglich', dass Leverkusen das noch verspieltNach dem Drama von Unterhaching hatte er gesagt, dass Bayer 'nie, nie, nie' etwas gewinnen würde.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Fregatten-Kapitän: Mannschaft ist voll konzentriertVor einem Tag schoss ein Bordhubschrauber der Fregatte Hessen im Roten Meer eine Drohne der Huthi-Miliz ab. In einem Zeitungsinterview spricht Fregatten-Kapitän Volker Kübsch über seine Mannschaft.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Gala gegen Bremen bringt Bundesliga-Titel: Leverkusens MeisterwerkStraßen werden zu Ehren Xabi Alonsos umgetauft, Florian Wirtz leitet gleich zwei Platzstürme ein – und die Bayern sind als Meister abgelöst: Erstmals gewinnt Bayer 04 die Bundesliga und macht Leverkusen zur Partymeile.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Schwere Schulter-Verletzung: Skelly Alvero nie mehr für Werder Bremen?Und wieder eine schwere Verletzung bei Werder! Lyon-Leihgabe Skelly Alvero (21) hatte sich gerade von seinem Faserriss in der Wade erholt.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »