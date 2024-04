Motocross-ÖM Saisonauftakt in Paldau

Der diesjährige Saisonauftakt der Motocross-ÖM fand traditionsgemäß am Ostermontag in Paldau statt. Johannes Klein dominierte die MX2-Klasse und holte sich zwei souveräne Laufsiege. Michael Kratzer sorgte in der Open-Klasse für emotionale Momente.