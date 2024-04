Morgan Stanley erhöht Adidas-Aktie auf 'Overweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adidas gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 235 Euro angehoben. Die zunehmende Umsatzdynamik des Sportartikelkonzerns überwiege die Risiken für die Aktie, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und BewertungenDie adidas-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:57 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 199,75 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 62 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,2 Prozent zu Buche.

Morgan Stanley Adidas Aktien Hochstufung Kursziel Umsatzdynamik

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

adidas-Aktie etwas stärker: Matthäus geht nach DFB-Nike-Deal von schwieriger Zusammenarbeit mit adidas ausLothar Matthäus stellt sich die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Partner adidas bis Vertragsende 2026 schwierig vor.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

adidas-Aktie: adidas und DFB halten Verkauf von Trikot mit bestimmter Nummer anSportartikelhersteller adidas und der Deutsche Fußball-Bund haben auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots der Nationalmannschaft reagiert und den Verkauf entsprechend angepasst.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft adidas-Aktie mit Outperform einRBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der adidas-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

adidas-Analyse: Outperform-Bewertung für adidas-Aktie von RBC Capital MarketsHier sind die Resultate der genauen Überprüfung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Airbnb-Aktie, Expedia-Aktie, Booking-Aktie & Co: Härtere Transparenzvorgaben im EU-RaumDas EU-Parlament hat grünes Licht für strengere Transparenzregeln für grosse Vermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, Expedia oder Tripadvisor gegeben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf Rekordkurs - Gute Stimmung treibt auch RENK-Aktie anDie Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sind zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter gesucht. Teilweise dürften die Papiere im Montagshandel neue Allzeithochs markieren.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »