McLaren gibt IndyCar-Piloten eine Chance

Der englische Traditionsrennstall McLaren lässt den Nachwuchs ran: In Austin steigt der Spanier Álex Palou ein (IndyCar-Champion 2021), in Abu Dhabi der Mexikaner Patricio O’Ward (2021 IndyCar-Gesamtdritter).Vor der GP-Saison 2022 haben sich die zehn Grand-Prix-Teams dazu verpflichtet, zur Förderung des Nachwuchses bei zwei Freitagstrainings einen aufstrebenden Piloten fahren zu lassen. Als Nachwuchs wird dabei definiert: Der Fahrer darf nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.

Nun hat auch McLaren verkündet, wie das abgewickelt werden soll: Das zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Team (nach Ferrari) gibt den IndyCar-Piloten Álex Palou und Patricio «Pato» O’Ward eine Chance. Der 25-jährige Spanier Palou, IndyCar-Champion des Jahres 2021, wird auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) zum Einsatz kommen; der 23-jährige Mexikaner Pato O’Ward darf im Rahmen des WM-Finales auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi ra

