Max Rinderle: Der Co-Trainer der Füchse Berlin

„Wem ich heute ein Extralob aussprechen möchte, weil er häufig nicht im Rampenlicht steht, ist Max Rinderle , unser Co-Trainer “, sagte Siewert bei Dyn. „Er ist häufig für den Spaß zuständig bei Auswärtsfahrten. Aber er hat heute beim Abschluss noch einmal eine sehr emotionale Rede gehalten, die uns – glaube ich – in der Endphase auch noch mal gepusht hat.“ Da kam Göppingen noch mal bis auf einen Treffer heran, bis die Füchse den Gegner endgültig geknackt hatten.

Wenn der SC DHfK Leipzig am Sonntag gegen Lemgo spielt, wird ein neuer Name im Kader auftauchen. Der von Nils Greilich (19). Erst fü...Wer traf im März am schönsten? Darüber können alle Handball-Fans in Deutschland abstimmen. Siewert: „Jeden hat er noch mal daran erinnert, worum es heute hier geht, worum es in der ganzen Saison geht. Angefangen hat es mit diesem Sieg heute beim Warm up.“Maximilian Rinderle (37), wie er richtig heißt, ist seit 2016 Co-Trainer bei den Füchsen. Dort spielte er zuvor auch aktiv Handbal

