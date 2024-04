Markus Krösche verlängert Vertrag als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Markus Krösche kam am Dienstag nicht mehr überraschend. Die Beziehung zwischen dem Sportvorstand und Eintracht Frankfurt wirkt in vielerlei Beziehung harmonisch.Markus Krösche von einer Vertragsverlängerung als Sportvorstand der Frankfurter Eintracht bis 2028 zu überzeugen , sei"im Grunde ganz einfach gewesen", behauptete Aufsichtsratschef Philip Holzer.

Und schob launig hinterher:"Ich habe Markus ein Foto gezeigt, wie er vor drei Jahren aussah, und eines von heute. Auf jeder Beauty-Farm hätte er für so ein Ergebnis sehr viel Geld bezahlt. Eintracht Frankfurt ist ein Jungbrunnen - auch seine Frau hat mich dann noch angerufen und mir das bestätigt." Eine gelungene Anspielung Holzers darauf, dass der 43-jährige Krösche schon seit geraumer Zeit wieder fast so austrainiert daherkommt wie einst in Profitage

