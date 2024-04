Marcel Sobottka feiert Pflichtspiel-Comeback bei Fortuna Düsseldorf

Es war eine positive Nachricht, die an einem insgesamt bitteren Abend etwas in den Hintergrund rückte: Marcel Sobottka (29) ist zurück bei Fortuna Düsseldorf ! Der Routinier absolvierte beim Pokal-Aus in Leverkusen (0:4 am 3. April 2024) seine ersten Pflichtspiel-Minuten nach mehr als viermonatiger Verletzungspause . Fortuna-Trainer Daniel Thioune (49) schickte den Mittelfeld-Arbeiter zur Halbzeitpause für den glücklosen Felix Klaus (31) auf den Platz.

Und Sobottka deutete dann im zweiten Durchgang auch direkt wieder an, was ihn so wertvoll für Fortuna macht: Laufstärke, Abgeklärtheit und Ballsicherheit. Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka feiert Pflichtspiel-Comeback Für Sobottka endete in der Leverkusener Arena eine quälend lange Leidenszeit: Zuletzt hatte der Fortuna-Routinier in der Hinrunde am 25. November 2023 beim 5:3 gegen den FC Schalke 04 auf dem Platz gestanden. Früh im zweiten Durchgang zog sich der langjährige Düsseldorfer dann einen Muskelfaserriss im Oberschenkel z

Marcel Sobottka Fortuna Düsseldorf Pflichtspiel-Comeback Verletzungspause Leverkusen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka muss Aufstieg rettenEs zieht sich wie ein roter Faden durch Fortunas Saison. Kaum kehrt ein Spieler zurück, fällt der nächste verletzt aus. Jetzt läuft es umgekehrt...

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Marcel Sobottka freut sich auf dieses WiedersehenNach fünfmonatiger Leidenszeit meldet sich der Vizekapitän der Düsseldorfer wieder fit. Er sei völlig schmerzfrei, versichert Marcel Sobottka. Wann der 29-Jährige sich wieder spielfähig sieht. Was er zum Pokalspiel in Leverkusen sagt. Wem er kürzlich zum Geburtstag gratuliert hat.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: 'Fortuna für alle' besteht ersten HärtetestIm Zuge von 'Fortuna für alle' waren die Heimspiele von Fortuna Düsseldorf gegen Lautern und St. Pauli ausverkauft. Gilt nun auch für's dritte Gratis-Spiel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: U23 am Samstag zu Gast bei Fortuna KölnFortuna gegen Fortuna – wie die Düsseldorfer trägt Fortuna Köln das Glück im Namen. Zuletzt waren die Domstädter jedoch eher gebeutelt, weshalb sich die „Zwote“ gute Chancen ausrechnen kann. Wie Cheftrainer Jens Langeneke zwei Ausfälle kompensieren will.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Christos Tzolis lässt Fortuna vom Aufstieg träumenDie Karten im Aufstiegsrennen sind neu gemischt! Düsseldorf stürmt mit eine 4:0 in Osnabrück auf Platz 3. Der HSV zumindest bis Sonntag 2 Punkte dahinter.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Hamburger SV Fans mit respektvoller Geste nach Tod eines Fortuna-FansAls die Düsseldorfer Ultras während des Spiels gegen den Hamburger SV eines verstorbenen Fans gedachten, wurden der Fußball und auch der Gegner zur Nebensache. Wie der schwere Moment in der Arena ablief. Warum die HSV-Fans Respekt verdient haben.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »