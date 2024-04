Marc Márquez sichert sich besten Startplatz im MotoGP-Qualifying

Im MotoGP- Qualifying zum GP von Deutschland sicherte sich Marc Márquez den besten Startplatz. Stefan Bradl hielt sich mit Platz 3 ausgezeichnet!Im Qualifying 2 der MotoGP-Klasse hielt nach fünf von 15 Minuten der überragende Aleix Espargaró mit 1:21,819 min die Bestzeit, dann übernahm Stefan Bradl mit 1:21,369 min die erste Position.

Als nächster Fahrer drängte sich Dani Pedrosa im ersten Run mit 1:21,233 in an die erste Stelle, Bradl hielt sich bei Halbzeit noch auf Platz 2.Sieben Minuten vor Schluss erschien Marc Márquez an der Box, er hatte bereist fünf Runden gedreht und in Runde 3 1:21,543 min gefahren, er lag nur noch an vierter Stelle.

Im zweiten Run produzierte Bradley Smith mit der Tech3-Yamaha den vierten Crash des Wochenendes. Dann schmiss Bestzeithalter Dani Pedrosa seine Werks-Honda in den Kies, es bleiben ihm nur noch drei Minuten, um die Ersatzmaschine zu holen und eine Aufwärmrunde zu drehen – aussichtslos. Im nächsten Moment gelang Márquez eine neue Bestzeit mit 1:21,126 min, Bradl rutschte auf Platz 3 ab. Dann quetschte Márquez noch eine 1.20,937-min-Runde heraus. Er blieb als einziger Fahrer unter 1:22 min.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Motogp Qualifying Deutschland Marc Márquez Stefan Bradl Aleix Espargaró Dani Pedrosa

