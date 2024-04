Lothar Matthäus bedankt sich bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi Alonso

Lothar Matthäus bedankt sich in seiner Kolumne bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi Alonso . Ich möchte mich im Namen von Sky und allen Fußballfans bei der Bayer-Familie für diese tolle Saison bedanken! Der Meistertitel für Bayer Leverkusen ist einer der verdientesten der deutschen Fußballgeschichte, wenn nicht sogar der am meisten verdiente.

Er hat den Bus geparkt, alle einsteigen lassen, alle hatten Spaß und jeder hat sich wichtig gefühlt. Das hat man auch beim 5:0 gegen Bremen gesehen, als er zunächst Florian Wirtz draußen gelassen und dadurch den anderen signalisiert hat: „Ihr seid alle wichtig!' Was Bayer geleistet hat, ist einfach beeindruckendAlonso hat nie geklagt, wenn Spieler verletzt waren oder für den Afrika-Cup abgestellt werden mussten, sondern er hat es akzeptiert.

Lothar Matthäus Bayer Leverkusen Xabi Alonso Meistertitel Bundesliga

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lothar Matthäus Kolumne über Bayer Leverkusen und Xabi AlonsoLothar Matthäus bedankt sich in seiner Kolumne bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi Alonso.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Lothar Matthäus bedankt sich bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi AlonsoLothar Matthäus bedankt sich in seiner Kolumne bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi Alonso. Der Meistertitel für Bayer Leverkusen ist einer der verdientesten der deutschen Fußballgeschichte. Leverkusen hat den europäischen Rekord von Juventus Turin eingestellt und weiterhin die Möglichkeit, als erster Verein überhaupt eine komplette Saison in der Bundesliga ohne Niederlage zu spielen.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Lothar Matthäus Kolumne über Bayer Leverkusen und Xabi AlonsoLothar Matthäus bedankt sich in seiner Kolumne bei Bayer Leverkusen und huldigt Meistertrainer Xabi Alonso.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Lothar Matthäus lobt Meister Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen hat es geschafft: Die Werkself sichert sich den ersten Meistertitel in der Bundesliga. Sky Experte Lothar Matthäus erklärt, was ihn an der Werkself besonders beeindruckt.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Lothar Matthäus lobt Meister Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen hat es geschafft: Die Werkself sichert sich den ersten Meistertitel in der Bundesliga. Sky Experte Lothar Matthäus erklärt, was ihn an der Werkself besonders beeindruckt.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Lothar Matthäus lobt neuen deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen: 'Ein bisschen wie Barcelona mit Messi'Lothar Matthäus hat den neuen deutschen Meister mit dem FC Barcelona verglichen. Die Spielweise erinnere ihn an die Zeiten von Barcelona mit Lionel Messi.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »