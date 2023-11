„Let's Dance“-Star Renata Lusin gibt Babybauch-Update: Im 6. Monat

Auf ihren Schwangerschaftsbauch hat Renata Lusin übrigens sehnsüchtig gewartet. Die Profitänzerin wusste: Bei ihr kann es etwas dauern, bis man die Kugel erkennt. „Der Arzt hat gesagt, dass ich so starke Bauchmuskeln habe, dass man das noch nicht so stark sieht. Es kommt aber dann auf einmal sehr schnell, nur etwas später“In ihrer Instagram-Story aus dem Trainingssaal erkennt man aber deutlich, dass Renata längst nicht mehr alleine über das Parkett schwebt.

In seiner Story verrät er, dass er erst am 28. November wieder zu Hause in Düsseldorf sein wird und Renata gibt zu: „Es wird wirklich hart für mich.“ Ein kleiner Lichtblick: Sie schaut natürlich auf der Tour vorbei, sie wird Valentin also bald wieder sehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTL_COM: Topfit! „Let's Dance“-Star Renata Lusin zeigt ihren Babybauch im 6. MonatTränen im Interview

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Let's Dance: Anna Ermakova zeigt sich im engen Cut-Out-Kleid„Let's Dance“-Siegerin Anna Ermakova präsentierte sich im Rahmen einer Gala in einem echten Hingucker-Outfit. Boris Beckers Tochter zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

KINODE: „Star Wars“-Referenz: „Star Trek“-Serie macht sich über Disney und ihre Sci-Fi-Marke lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

KINODE: Wegen 23 Jahre altem Film: „Star Trek“-Star sah keine Schauspielzukunft für Tom HardyHeute zählt er zu den ganz großen Darstellern Hollywoods, doch am Set seines ersten Spielfilms konnte Tom Hardy einen seiner Co-Stars nicht..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Lets Dance Tour: Ekaterina Leonova teilt sich Bühne mit Ex-FreundGute Nachrichten für ihre Fans: Ekaterina Leonova ist Teil der „Let's Dance“-Tour. Doch an wessen Seite wird die 36-Jährige über das Parkett fliegen?

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

BILD: Anna Ermakova bekommt Überraschungsei vom KellnerDiese kleine Überraschung sorgte bei „Let’s Dance“-Liebling Anna Ermakova (23) für richtig gute Laune! Das Model war gerade mit einer Freundin in ihrer Heimat London shoppen, danach gab es eine Stärkung in einem Edel-Lokal. Und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen ... Annas Freundin konnte daher diese süßen Szenen beobachten: Der junge, attraktive Kellner des Restaurants und der strahlende Show-Star verstanden sich super. Tauschten ein paar Blicke aus, lachten zusammen.Steht die Tochter von Tennis-Legende ihrem Papa Boris Becker (55) beim Flirten in nichts nach? Der Mitarbeiter war von Annas herzlicher Art jedenfalls so begeistert, dass er ihr ein Überraschungsei schenkte.Es hat geknallt im „Sommerhaus“! Wie es WIRKLICH abgelaufen ist, sagen Augenzeugen. Anfang Juni enthüllte BILD exklusiv, dass „Let’s Dance“-Gewinnerin und baldige Supertalent-Jurorin wieder solo ist. Fast vier Jahre tanzten die Tochter von Boris Becker und ihr Freund durchs Leben. Dann kam das Liebes-Aus. Heißt: Feuer frei für frische Flirts und Schmetterlinge im Bauch. Ob ihr der Kellner als Dessert wohl noch seine Nummer servierte?

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕