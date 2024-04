Längstes Playoff-Spiel der Eishockey-Geschichte endet mit Sieg der Eisbären Berlin

Das Playoff-Spiel der Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin am Mittwochabend (4:3 nach Overtime) endete erst um 23.52 Uhr. Das längste Spiel der Eishockey-Geschichte war dies aber bei weitem nicht.IMAGO/Eibner Es lief die 111. Minute, die Uhr näherte sich Mitternacht und damit bereits dem frühen Donnerstagmorgen.

Doch dann erzielte Ty Ronning in Straubing mit einem verdeckten Schuss doch noch den entscheidenden Treffer für die Eisbären Berlin, der die Hauptstädter in der Halbfinalserie im Modus Best-of-seven mit 2:0 in Führung brachte.Gogulla, der deutsche Overtime-Held Das längste DEL-Spiel fand am 22. März 2008 in Spiel drei des Playoff-Viertelfinals zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim statt. Nach gespielten 168:16 Minuten in der sechsten Overtime gelang Philip Gogulla der Gamewinner für die Rheinländer zum 5:4-Endstand. Es war zugleich auch das längste Overtime-Spiel in der gesamten Historie der Sportart in Deutschlan

Eisbären Berlin gewinnen auch Spiel fünf gegen Mannheim und ziehen ins Halbfinale einMit dem vierten Sieg in Folge haben die Eisbären Berlin am Dienstagabend die Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim für sich entschieden. Boychuk traf in einem packenden Duell kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg.

