Lampenfieber

James Toseland hat einige Talente. Neben seinen Künsten als Zweiradartist spielt der smarte Engländer auch mehr als brauchbar Klavier und überzeugte bei diversen Gigs mit seiner Band «Crash» auch mit einer angenehmen Gesangstimme. Trotzdem sagt der 28-Jährige von sich, besser Motorrad zu fahren. Mit zwei gewonnenen Superbike-Weltmeisterschaften als Referenz trifft das wohl auch zu.

Dennoch wird JT am kommenden Wochenende die Ehre zuteil, mit seiner Band im Rahmen eines Konzerts von Musik-Urgestein Spike Edny aufzutreten. Der britische Musiker spielte bereits mit Rockgrössen wie Queen, Eric Clapton, oder den Rolling Stones. Seine SAS-Band (Spikes All-Stars) schliessen sich namhafte Künstler an, um in gediegener Atmosphäre ihre grössten Hits zum Besten zu geben. Toseland ist dabei der erste Ehrengast, der kein Berufsmusiker ist.

