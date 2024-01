Krypto-Experten optimistisch für Bitcoin-Entwicklung

Im vergangenen Jahr legte der Bitcoin eine fulminante Rally aufs Parkett - zum Jahresende stand ein Plus von rund 160 Prozent an der Kurstafel. Zwar ist die älteste Kryptowährung mit einem aktuellen Kurs von etwa 43.000 US-Dollar noch immer klar von ihrem Rekordhoch bei etwa 69.000 US-Dollar entfernt (Stand: 15. Januar 2024), das im November 2021 erzielt wurde, doch zeigt der Trend weiterhin nach oben.

Auch Experten zufolge, mit welchen sich CNBC unterhalten hat, dürfte der Preisanstieg weiter anhalten. Sie gaben verschiedenste Preisprognosen zwischen 60.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar für 2024 ab. Dass wohl ein neuer Bullenmarkt eintreten dürfte, darüber waren sie sich einig. Getrieben dürften die positiven Entwicklungen insbesondere durch das im April anstehende Bitcoin-Halving sein. Bei diesem regelmäßig stattfindenden Ereignis werden die Belohnungen, die Bitcoin-Miner erhalten, halbier





Preisziel 300.000 Dollar! Top-Trader erklärt: Wann kann man vorher nochmal Bitcoin kaufen?Die Bitcoin ETFs sind zwar genehmigt, doch so richtig pumpen will der Bitcoin nicht. Das könnte sich bald ändern: Einer der bekanntesten Trader der Krypto-Branche sieht Bitcoin (BTC) in einer neuen Prognose auf nie dagewesene Kurse explodieren. Sein Preisziel: 300.000 Dollar! Könnte sich der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt lohnen – oder ist vor dem Halving noch mit einer Korrektur zu rechnen?

Warum die Moto3 unfair istInterview mit dem Experten von ServusTV über die Unfairness der Moto3 und mögliche Verbesserungen

– es geht's abwärts! Top-Trader warnt: „Du wirst glauben, der Bull-Run sei vorbei“Ein Top-Krypto-Analyst warnt: BTC korrigiert bald so brutal, dass jeder glaubt, der Bull-Run sei vorbei. Fällt Bitcoin unter 30.000 Dollar?

Bitcoin-Spot-ETFs von SEC abgesegnet: Eine Bedrohung für Gold-Investments?Am 10. Januar 2024 wurde der Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds durch die SEC geebnet. Welche Auswirkungen kann dies auf Gold-Investments haben?

US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Spot-ETFsDie US-Börsenaufsicht (SEC) hat die Genehmigung für börsennotierte Fonds (ETFs) erteilt, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETFs). Die Entscheidung wurde erwartet und umfasst Anträge von Blackrock und Fidelity. Die SEC war bisher skeptisch gegenüber Krypto-Anlagen und hatte sich gegen die Erlaubnis für Spot-ETFs gesträubt.

SEC genehmigt börsengehandelte Bitcoin-Fonds in den USADie Wertpapieraufsicht SEC hat den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF) in den USA freigegeben. Der Bitcoinkurs stieg vorübergehend über 49.000 US-Dollar, fiel jedoch schnell wieder ab. Die Genehmigung wird als Signal für die Professionalisierung des Bitcoins angesehen.

